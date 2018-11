Porto de Setúbal parado. Mas há "vontade" para resolver problema

RTP27 Nov, 2018, 08:07 / atualizado em 27 Nov, 2018, 08:17 | País

"Neste momento temos uma vontade e uma abertura para resolver o problema dos precários (...), embora exista uma discrepância entre sindicatos e empresas. Uma parte propõe que sejam 48 novos contratos, da outra parte 30. Julgo que será possível chegar a acordo", disse a ministra do Mar Ana Paula Vitorino, antes do final da reunião que juntou à mesa o Governo e 13 entidades para discutir a situação laboral dos estivadores eventuais de Setúbal, que não comparecem ao trabalho desde dia 5.





Ainda de acordo com a ministra do Mar, "o regime do trabalho portuário admite que existam pessoas que sejam efetivas (...) e que exista (um conjunto) de pessoas temporárias para fazer face aos picos de trabalho. No entanto, o nível que se atingiu no porto de Setúbal ultrapassa as boas regras daquilo que deve existir. Esse é o principal objetivo que temos com esta negociação, retirar a precariedade no porto de Setúbal", disse.







De acordo com Ana Paula Vitorino, o porto de Setúbal representa apenas 7% da movimentação nacional, mas serve empresas exportadoras e importadoras, sendo igualmente importante ao nível da criação de emprego.

Propostas do Governo

Para o encontro com sindicatos e operadores, o Governo levou um memorando com cinco propostas, a que os jornalistas tiveram acesso. No documento é proposto à Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) a emissão, no prazo de três semanas, de uma recomendação "inequívoca" do número de trabalhadores necessários aos quadros permanentes e aos trabalhadores temporários a suspensão da paralisação. As negociações vão continuar entre quinta e sexta-feira, no Ministério do Mar, até que o conflito esteja resolvido.







Entretanto, a Operestiva, empresa para quem trabalham os estivadores do Porto de Setúbal parados desde o início do mês, disse em comunicado que a proposta apresentada pelo Ministério do Mar para diminuição do número de trabalhadores eventuais no porto de Setúbal era "razoável" e que, se fosse aceite pelo Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL), "solucionaria todas as questões suscitadas pelos trabalhadores eventuais".







A empresa garante que essa proposta foi aceite tanto por si como pelos operadores portuários de Setúbal e pelas associações que os representam. E lamenta que o SEAL a tenha recusado.





A empresa adianta ainda que a última proposta apresentada à direção do sindicato incluía "a integração com contrato de trabalho de um total de 48 trabalhadores, dos quais 34 na Operestiva (incluindo nestes 34 os atuais 10 que desde o inicio de novembro já celebraram um contrato de trabalho), quatro na Navipor e 10 na Sadoport". "Relativamente aos trabalhadores a incluir na Operestiva, o Sindicato poderia indicar 25%, sendo que a empresa poderia recusar".







A proposta -- segundo a empresa -- englobava igualmente a integração com contrato de trabalho de um total de oito trabalhadores na Setulset, a entrada dos atuais trabalhadores eventuais, que celebrem um contrato de trabalho, para o nível 9 e a colocação de outros trabalhadores no nível VII.



De acordo com a Operestiva, a proposta dependia de duas condições cumulativas: que terminasse de imediato a greve ao trabalho suplementar e a paralisação dos designados "trabalhadores eventuais".



"Esta proposta também foi recusada pela Direcção do Sindicato Seal, que informou que apenas estaria disponível para suspender a greve caso existam negociações relativas ao Porto de Leixões".



Ainda neste comunicado, a empresa diz que a direção do SEAL "foi alertada que, a sua intransigência, irá conduzir a que o Porto de Setúbal continue totalmente parado, que (já na próxima semana) 70% da carga contentorizada deixe definitivamente de utilizar o Porto de Setúbal e que se a Autoeuropa não conseguir escoar a sua produção, poderá (...) rever a sua decisão de permanência em Setúbal".



A proposta apresentada vigora até às 23h00 de hoje, segundo a Operestiva.







O sindicato SEAL convocou para hoje um encontro com os estivadores do porto de Setúbal para analisar a reunião, seguido de uma conferência de imprensa, no antigo Auditório Charlot, em Setúbal.







Cerca de 90 trabalhadores contratados ao turno, em Setúbal, pela empresa de trabalho portuário Operestiva, alguns há mais de dez e outros há mais de 20 anos, têm efetuado protestos contra a situação de precariedade, exigindo, sobretudo, um contrato coletivo de trabalho.



Paralelamente, está também a decorrer uma greve, dos estivadores afetos ao SEAL, ao trabalho extraordinário, que se vai prolongar até janeiro de 2019 em defesa da liberdade de filiação sindical.



Esta greve abrange os portos de Lisboa, Setúbal, Sines, Figueira da Foz, Leixões, Caniçal (Madeira), Ponta Delgada e Praia da Vitória (Açores).







C/ Lusa







As diferenças de posições mantém-se em relação aos moldes da negociação. O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) defende que as conversas devem continuar mesmo com a paragem total do porto. Os operadores exigem que os estivadores regressem ao trabalho, uma vez que apenas está em vigor um pré-aviso de greve às horas extraordinárias e não à totalidade da carga horária.