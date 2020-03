Porto diz que é necessário "ir mais longe" e encerra serviços não essenciais

A Câmara do Porto ativou hoje o Plano Interno de Contingência para trabalhadores e instalações municipais devido ao surto de Covid-19 e as 15 medidas de contenção, publicadas em despacho esta sexta-feira, determinam a paragem de todos os serviços que não são essenciais à população.

Num vídeo publicado na página oficial do município na Internet, Rui Moreira começou por recordar que a autarquia tinha já tomado medidas específicas há alguns dias, cancelando eventos culturais e grandes concentrações de pessoas, bem como determinando o encerramento de alguns serviços que não põem em causa o normal funcionamento da cidade.

"Contudo, entendemos que chegou agora a altura de ir mais longe, tomando medidas mais severas, sempre com o mesmo sentido de limitar os contágios potenciais. Estas medidas são também tomadas no Porto tendo em conta a realidade que percecionamos nos nossos gabinetes, na forma como os nossos trabalhadores estão a enfrentar a ameaça e no alarme público que a cidade portuguesa, que é o epicentro da crise, está a viver", afirmou.

Nesse sentido, anunciou o autarca, o despacho de hoje determina, entre muitas outras medidas, "a paragem de tudo o que pode parar, desincentivando a circulação e o convívio social, reduzindo os contactos que são a fonte de contágio desta doença".

Segundo Moreira, "quer internamente quer externamente, tudo o que o município do Porto possa fazer, fará. Mesmo que por isso possa ser criticado".

Com a exceção de determinados serviços mínimos municipais, como os da Proteção Civil e outros tipos de resposta fundamentais, como o abastecimento de água, serão enviados para casa todos os trabalhadores do município que possam ser dispensados, ficando os mesmos vinculados ao teletrabalho ou à disponibilidade de contacto telefónico.

Estes trabalhadores, disse, "não estarão nem de férias nem de baixa. Estarão a trabalhar em casa, pelo que manterão todas as suas regalias sociais e vencimento".

Para o autarca independente, esta "é também uma forma de resolver o problema criado pelo encerramento das escolas" e assegurar que não é motivo para que os filhos "fiquem desacompanhados ou tenham que ser entregues a um ATL ou aos avós".

Foi decidido então fechar agora os parques dos jardins murados de S. Lázaro, S. Roque, Covelo, Bonjóia, Jardins do Palácio de Cristal, Parque da Pasteleira e Virtudes.

Mantém-se aberta a disponibilidade da distribuição das refeições escolares, num sistema diferente e que assegura melhor a distância social.

O município decretou também a suspensão de feiras e mercados não alimentares da sua responsabilidade, bem como o encerramento dos parques infantis e de estacionamento municipal, exceto a portadores de avença.

Encerram também os refeitórios municipais, sendo garantida a prestação de refeições aos trabalhadores nos serviços essenciais por uma empresa externa.

Este despacho determina ainda que o Gabinete do Munícipe faça atendimento exclusivamente `online` e telefónico, bem como a manutenção do apoio social à população mais vulnerável.

O acesso às praias está interdito, após audição da autoridade marítima, e fica suspenso o pagamento em parcómetros nas zonas exploradas diretamente pala câmara.

O município está ainda a trabalhar com as unidades de saúde e com laboratórios privados, tendo estes últimos se disponibilizado "a montar um sistema de rastreio público que apenas acontecerá se e nas condições que as autoridades de saúde vierem a aprovar".

O objetivo é aumentar a percentagem de população testada "e, simultaneamente, evitar que muita gente recorra às saturadas unidades de saúde".

Rui Moreira revelou ainda que já entrou em contacto com os parceiros do município na China, nomeadamente Macau e Shenzhen, no sentido de importar "de Shenzhen equipamentos essenciais para acudir aos infetados em situação aguda, como é o caso de ventiladores que são produzidos naquela cidade chinesa e com certificado europeu".

O autarca, afirmando que toda a operação está a ser articulada com a administração do Hospital de São João do Porto e com a Administração Regional do Norte, deixou uma última palavra aos cidadãos, apelando "à responsabilidade individual" de todos.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.