Porto é a cidade portuguesa candidata a sede da Agência Europeia do Medicamento

A candidatura portuense foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Inicialmente, Lisboa era a única candidata nacional, mas o Governo reabriu o processo de forma a integrar também o Porto.



Lisboa já é sede de duas agências europeias, a da Segurança Marítima e o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.



Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a Agência Europeia do Medicamento tem de trocar Londres por outra cidade na Europa dos 27. Não faltam outros candidatos de peso.



O Porto terá agora de enfrentar mais 22 candidaturas, que incluem Bona, Lille ou Barcelona.



O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse esta quinta-feira que tanto Lisboa como o Porto eram "candidaturas muito fortes e competitivas".



"Governo tomou a decisão certa"

Contudo, referiu que a escolha do Porto como candidata a sede da Agência Europeia do Medicamento se justifica "pela dinâmica não só do tecido empresarial e económico mas também pela aposta nas ciências da saúde, nos pólos de investigação, e pela nova centralidade que representa no eixo importante não apenas de Portugal e da Península".Portugal e Espanha já tinham defendido esta semana em Madrid que a Agência Europeia do Medicamento devia ser transferida para uma cidade da Península Ibérica."Esperamos que no final possamos dizer que a Agência Europeia de Medicamentos está situada na Península Ibérica", disse o ministro da Saúde de Portugal, Adalberto Campos Fernandes, numa conferência de imprensa com a sua congénere espanhola, na passada segunda-feira.Dolors Montserrat também assegurou que "o melhor sítio" para a agência estar localizada é a Península Ibérica e que Portugal e Espanha "vão-se apoiar sempre".O presidente da Câmara do Porto considerou que a escolha do Porto como cidade candidata à sede da Agência Europeia do Medicamento foi a “decisão certa” do Governo, salientando que “valeu a pena levantar a voz”.Rui Moreira disse que “será uma candidatura forte” e que é uma notícia que “recebe com muita satisfação”. Contudo, adianta que "nada está ganho (…) Temos de preparar uma grande candidatura. Temos cidades concorrentes muito fortes", referiu o autarca.O prazo para apresentar candidaturas termina no fim deste mês e a decisão final deverá ser conhecida em novembro.