Porto. Partida dos adeptos ingleses decorreu sem incidentes

Entre a meia-noite e as três e meia da manhã, todos os voos que saíram do Porto tiveram como destino Londres ou Manchester. Foram mais de 20 os voos charters que levaram de regresso a casa os adeptos das duas equipas. Perto de 3500 do Manchester City e mais de 2 mil do Chelsea.