Porto. PSP identificou cerca de 50 pessoas que vão ser multadas por não usarem máscara

A PSP encerrou uma festa ilegal, com 50 pessoas, esta madrugada, na Maia. No Porto, na Cordoaria, a polícia também teve de intervir, porque havia centenas de jovens na via pública a consumir bebidas alcoólicas. Muitos estavam sem máscara.