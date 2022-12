Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro em alerta vermelho na noite de fim-de-ano

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro entram em alerta vermelho às 00h00 de domingo devido ao agravamento do mau tempo, anunciou hoje o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.