Portugal. Abandonados por ano 10 mil animais

Um número que surge numa altura em que se celebra o Dia Internacional do Animal Abandonado.



A data foi criada há quase 30 anos e assinala-se sempre no terceiro sábado de agosto.



O objetivo desta data é promover a adoção de animais abandonados.



Como exemplo surge o caso do município da Nazaré que criou uma plataforma eletrónica, para a adoção dos animais que estão aos cuidados do canil municipal, como conta o jornalista João Ramalhinho.



“Adotar é preciso”, a premissa que está por trás do Dia Internacional do Animal Abandonado.