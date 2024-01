Portugal acima de 80 mil nascimentos pelo segundo ano consecutivo

Foto: João Marques - RTP

Foram registados 85.764 nascimentos, mais 2.328 do que no ano anterior, segundo dados do "teste do pezinho".



Lisboa foi o distrito com mais nascimentos: 25.805, um acréscimo de 963 na comparação com 2022, seguido do Porto com 15.456, mais 201.



Em sentido oposto estão Portalegre, Bragança e Guarda.



Apesar do aumento, os especialistas recomendam cautela na leitura dos números, uma vez que pode ser uma tendência pontual e com um elevado número de pais estrangeiros.