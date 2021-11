Portugal arrisca atingir patamar de risco muito elevado

No final da próxima semana, Portugal pode atingir o Patamar de Risco Muito Elevado com 480 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Com o Rt a subir agora perto de 1,20, mesmo que o Governo aperte as medidas na quinta-feira são necessários sete a dez dias para produzirem efeitos.