Portugal atinge novo máximo da pandemia com 65.578 casos confirmados em 24 horas

Os internamentos, por sua vez, diminuíram ligeiramente. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internados 2313 doentes (menos sete do que do dia anterior), dos quais 154 estão em unidades de cuidados intensivos (menos quatro do que na véspera). Desde terça-feira, recuperaram da doença 62.145 pessoas, aumentando o total de recuperados para 1.842.153.







Há ainda mais 3391 casos ativos e mais 26.343 contactos em vigilância.





Do total de novos casos, 28.314 foram registados na região norte, 18.696 em Lisboa e Vale do Tejo, 11.204 na região centro, 2828 no Algarve e 2094 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 1285 infeções nos Açores e 1157 na Madeira.





Relativamente aos óbitos, 16 foram reportados no norte do país, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, nove no centro e dois no Alentejo.

Incidência e R(t) aumentam





O boletim dá ainda conta de um aumento tanto da incidência a 14 dias, como do índice de transmissibilidade, ou R(t).





A incidência a nível nacional aumentou de 5322,6 casos por 100 mil habitantes para 5728,4. No continente, a incidência aumentou de 5262,8 para 5683,5 casos por 100 mil habitantes.





O índice de transmissibilidade é agora de 1,17 a nível nacional e de 1,18 no continente. Na última atualização, feita na segunda-feira, o R(t) situava-se em 1,15, tanto a nível nacional como continental.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 2.377.818 infeções e 19.703 mortes associadas à doença.