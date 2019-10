Portugal caminha para a igualdade de género a ritmo mais acelerado do que a média europeia

Portugal foi o país da União Europeia que mais progrediu em matéria de igualdade de género.

Em 12 anos, subiu 7 lugares no Índex Europeu. Os dados resultam de um estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género.



A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade diz que a utilização de quotas para mulheres explica os bons resultados de Portugal.



Rosa Monteiro acrescenta que a segregação sexual das profissões é apontada como o grande problema do país em matéria de igualdade de género.