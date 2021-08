Portugal com 19 mortes, 2.076 novos casos e menos internamentos em enfermaria

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 945 pessoas com covid-19, menos 23 em relação a segunda-feira, 204 das quais em cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 799 casos e a região Norte com 720 têm 73,1% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 19 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (10), na região Norte (5) na região Centro (2), no Alentejo (1) e no Algarve (1).