Portugal com chuva forte e aumento da agitação marítima

De acordo com o instituto (IPMA), a partir de quarta-feira "a aproximação de ondulações frontais associadas a depressões cavadas" irá afetar diretamente o continente e a Madeira, originando "precipitação, que será por vezes forte e persistente", podendo mesmo ser acompanhada de trovoada, em especial a partir de sexta-feira.

Em comunicado, o IPMA salienta que o vento irá "aumentar de intensidade", esperando-se que atinja rajadas até 90 quilómetros/hora e, nas terras altas, até 110 quilómetros/hora, tando na Madeira como no continente, em especial na sexta-feira.

Como consequência, haverá um aumento da agitação marítima: no continente as ondas serão de sudoeste, com altura significativa entre os cinco e os seis metros na sexta-feira, podendo atingir os oito metros no domingo.

No arquipélago da Madeira, prevê-se que as ondas venham a ter uma altura significativa inferior, podendo atingir os quatro a cinco metros de oeste.

A Madeira esteve sob aviso amarelo até ao final do dia de sábado devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, e com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, tendo o mau tempo obrigado ao cancelamento de diversos voos no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

Açores sob aviso amarelo

As nove ilhas dos Açores estão por seu lado sob aviso amarelo devido às previsões de chuva, por vezes forte, e trovoada até quarta-feira, na sequência de uma superfície frontal fria, alertou ainda o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



O aviso amarelo para os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) vai vigorar entre as 15:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa) e as 00:00 de quarta-feira, tendo em conta as previsões de chuva e trovoada.



As ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo a partir das 17:00 locais de hoje e as 03:00 de quarta-feira.



O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu ao início da tarde de hoje um comunicado a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção por causa do agravamento do estado do tempo.