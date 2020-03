Portugal com dois casos positivos de coronavírus

Os casos confirmados são dois homens. Um tem 60 anos e regressou de férias em Itália. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.



O segundo caso que aguarda o resultado da contra-análise é um homem de 33 anos que regressou de Valência, em Espanha, e está em isolamento no Hospital de São João, no Porto.