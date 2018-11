Portugal com leis ultrapassadas para proteger mulheres vítimas de violação

RTP24 Nov, 2018, 00:11 / atualizado em 24 Nov, 2018, 00:12 | País

Portugal é um dos países que ainda apresenta legislação ultrapassada no que toca à proteção das mulheres em matérias de violação. A Amnistia Internacional fez um relatório em que explica que a maior parte das raparigas e mulheres no continente Europeu não estão bem protegidas e que ainda têm medo de denunciar este tipo de crimes, aos quais ainda está associada a ideia de que a vítima é que tem culpa do crime que sofre.



“Apesar de movimentos como o #MeToo terem inspirado muitas mulheres a denunciar as suas experiências, o que é um facto é que a violação ainda é um crime ao qual se dá pouca importância. As mulheres têm medo que não acreditem nelas, e aquelas que procuram justiça falham quase sempre devido definições ultrapassadas e perigosas de violação na lei e são destratadas pela justiça”, afirmou Anna Blus, investigadora da Amnistia sobre direitos das mulheres na Europa.



O relatório revela também números da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais que explicam que uma em cada 20 mulheres foi violada, o que perfaz um total de nove milhões de vítimas, apenas na Europa.



A Amnistia Internacional acusa a maioria dos países europeus de não ter legislação apropriada para defender as mulheres dos crimes de violação. Dos 31 países estudados, apenas oito têm leis que punem a violação enquanto um crime de sexo não consentido. A maioria continua a punir o crime apenas em caso de violência, coerção ou ameaças que são sofridas durante o ato.





Leis sobre violação estão ultrapassadas

Para além de Portugal, visado como um dos países europeus que ainda tem leis arcaicas neste tipo de assuntos, são 23 os países que não punem devidamente o crime de violação. De acordo com a Amnistia Internacional, Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia e Lituânia, Malta, Holanda, Noruega, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suíça, ainda têm definições de violação baseadas na violência e não em sexo não consentido.



A Amnistia Internacional condena muitos destes países por colocarem o sexo não consentido numa categoria menos gravosa que a violação, passando uma mensagem de que só existe violação quando há violência.



A Croácia é um desses exemplos. Um crime de violação é penalizado com dez anos de pena, enquanto o de sexo não consentido é de apenas cinco anos. Noutros países, a violação ainda é enquadrada como crime relativo a ‘honra’ e ‘moralidade’, passando a ideia de que a sociedade pode controlar o corpo da mulher, pode ler-se no relatório. Em Malta, a violação é categorizada como “crime que afetam a boa ordem das famílias”.



A Amnistia Internacional acredita que mudar a legislação não vai terminar este tipo de crimes mas é um começo na luta para proteger a sociedade.



“Todos, independentemente do género, podem ser vítimas de violação. Contudo, é um crime que afeta desproporcionadamente mulheres e raparigas”.



Apesar das limitações legislativas, a Amnistia acredita que há uma onda de mudança em vários países da Europa. Dando exemplos de vários países em luta contra a violação, como aconteceu em Espanha e na Irlanda, a organização acredita que mais países vão ser sensíveis a uma mudança nos próximos tempos.



A Amnistia Internacional diz que Portugal, Espanha e Dinamarca serão os próximos países a mudar a sua legislação de forma a atualizar a definição de violação e de punir severamente crimes de sexo não consentido.



“A violação é um crime contra os direitos humanos muito grave que devia ser reconhecido como algo grave”, disse Anna Blus.



“Ao mudar as leis e ao assegurar o fim da culpabilização da vítima e estereótipos fundamentados no género na nova legislação, os governos europeus garantem que as próximas gerações de mulheres nunca vão perguntar se foi por sua culpa e saberão que os criminosos vão ser castigados. E finalmente, terão noção de que estão mais bem protegidas de violações”, conclui o relatório.