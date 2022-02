Portugal com mais 56 mortos e 54.693 novos casos de covid-19

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 54.693 casos de covid-19 e 56 mortos, ultrapassando, assim, a barreira dos 20 mil óbitos. Há também mais 20.648 casos ativos, 33.989 recuperados e 6.390 contactos em vigilância.



Com 22.061 novos casos, a região Norte continua a ser a que mais infeções diárias reporta. Lisboa e Vale do Tejo, por sua vez, contabilizou 15.613 novos casos, a região Centro 10.763, o Algarve 2.533 e o Alentejo 1.857. Nos Açores registaram-se também mais 1.329 casos e na Madeira mais 537.







Ao dia de hoje estão internados 2.442 doentes covid em enfermarias, ou seja mais cinco do que na véspera. E 149 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis do que ontem.







Quanto à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, os dados atualizados esta terça-feira indicam um aumento da incidência para 7081,7 a nível nacional e 7111,8 no continente. Já o índice de transmissibilidade — ou R(t) — desceu para 1,09 a nível nacional e 1,10 no continente.



Na atualização anterior, o R(t) era de 1,13 em território nacional e 1,14 no continente. A incidência estava em 6130,9 em todo o país e 6108,7 no continente.





Desde o início da pandemia, Portugal contabilizou um total de 2.745.383 casos e 20.024 vítimas mortais.