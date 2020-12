Portugal com mais 87 mortes e 3.834 novos casos

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.963 mortes e 322.474 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 74.456 casos, mais 845 do que no sábado.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.268 doentes, mais 39 do que no dia anterior, dos quais 514 em cuidados intensivos, menos três do que na véspera.