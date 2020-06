Portugal com média de 330 novos casos por dia como no Estado de Emergência

O Primeiro-Ministro convocou os presidentes dos municípios mais afetados para uma reunião já na próxima segunda-feira.



Para já, está descartada a hipótese de decretar novas cercas sanitárias, apesar dos surtos de COVID 19 no Algarve que ameaçam o verão.



Nas últimas duas semanas, Portugal regressou precisamente à situação em que se encontrava no final do Estado de Emergência, com uma média diária acima dos 330 novos casos.



O número de hoje, 375, só veio reforçar a média.



O governo e as autoridades de Saúde mantêm a ideia de que não há motivos para alarme, mas o certo é que 17 países europeus decidiram impedir ou limitar a entrada de cidadãos portugueses.



Portugal e a Suécia são os países da Europa que registam atualmente um maior número de novos casos por milhão de habitantes.



Enquanto a pandemia não dá tréguas, a ciência procura terapêuticas para contornar a falta de vacina.



Esta semana, houve vários anúncios, que já estão a causar controvérsia.