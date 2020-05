Portugal com menos 422 novos casos. DGS corrige em baixa devido a duplicação

Portugal registou mais 16 óbitos, para um total de 1.023, 14 dos quais com mais de 80 anos. A taxa de letalidade é de 4,1 por cento, sendo de 14,5 por cento nas pessoas com mais de 70 anos. Este sábado completam-se dois meses desde a identificação do primeiro caso de covid-19 em Portugal pelo SNS.