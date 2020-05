Portugal com o número mais alto de recuperações num dia

Recuperaram da infeção com o novo coronavírus 814 pessoas. É o número mais alto desde o início da pandemia em Portugal. Há mais 226 infetados, uma subida de novos casos que se mantém nos 0,8%, no dia em que ultrapassamos as 29 mil infeções no país. Morreram mais 15 pessoas, num total de 1218 óbitos, as mortes ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Norte.