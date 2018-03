Portugal com prisões sobrelotadas, mais suicídios e menos guardas que média europeia

Foto: Reuters

Portugal com prisões sobrelotadas, mais suicídios e menos guardas que a média europeia.



Um relatório do Conselho da Europa revela que as prisões europeias em 2016 continuam sobrelotadas e Portugal está no sexto lugar de uma lista liderada pela Macedónia.



Uma das principais conclusões do relatório sublinha a sobrelotação como um problema nas prisões europeias.



Apesar de nos últimos 10 anos o número de presos ter diminuído, em Portugal ainda há 14 mil presos, ou seja, mais 1200 do que a capacidade máxima dos estabelecimentos prisionais portugueses.



O relatório ainda refere Portugal como estando acima da média europeia no número de suicídios nas prisões e com menos guardas por número de reclusos.