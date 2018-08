Portugal com risco muito elevado de exposição aos raios UV

Lusa06 Ago, 2018, 07:26 | País

O distrito nortenho de Viana do Castelo está com risco elevado.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

Hoje, o IPMA mantém ainda dois distritos com aviso vermelho devido ao calor: Castelo Branco e Portalegre.

Além dos vermelhos, mais 12 distritos estão com aviso laranja ou amarelo, devido à persistência de temperaturas elevadas.

O IPMA prevê para hoje, para Portugal continental, tempo quente no interior e descida acentuada de temperatura no litoral oeste. Nebulosidade no litoral Norte e Centro.

Para os Açores aguarda-se céu geralmente pouco nublado e vento fraco para o grupo Ocidental e períodos de céu muito nublado com boas abertas, mas com possibilidade de aguaceiros fracos na madrugada e manhã para os restantes grupos de ilhas.

Na Madeira é esperado tempo quente com céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo. O vento será fraco a moderado e moderado a forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

As temperaturas vão chegar aos 26º Celsius em Ponta Delgada, 29º no Funchal e 32º em Lisboa. Évora será a cidade com a temperatura mais elevada, 42º.