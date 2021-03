Portugal com Rt de 0,83 e incidência abaixo cem casos

Segundo o boletim de hoje da DGS e do Instituto Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt em Portugal está nos 0,83, e nos 0,79 apenas no continente.

Já no que respeita à incidência de novos casos, Portugal regista 96 casos de infeção por SARS CoV-2 por 100.000 habitantes e no continente este valor desce para 84,2.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação que vai ser feita do processo de desconfinamento que se iniciou.

Na quinta-feira, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse o 1.

Na sexta-feira, o relatório do INSA revelava que desde 10 de fevereiro se regista uma estabilização do Rt com um ligeiro aumento de 0,61 para 0,84, o que "sugere um desacelerar da tendência de decrescimento da incidência do SARS-Cov-2", que origina a doença covid-19.

No anterior relatório, divulgado a 05 de março, o índice de transmissibilidade estava nos 0,71 em Portugal continental, com exceção dos Açores e da Madeira, que apresentavam um valor acima de 1.

Em Portugal, morreram 16.694 pessoas dos 814.513 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.