Portugal consegue aumento de 17% nas quotas de pesca em 2020

Uma maratona negocial em Bruxelas sobre as quotas pesqueiras determinou uma redução nas capturas de algumas das principais espécies que interessam a Portugal.



Essa redução fica abaixo das propostas apresentadas inicialmente. No caso do carapau, o corte de 50 por cento proposto acabou mesmo por ser revertido e fixado num aumento de 24 por cento.



O governo afirmou-se satisfeito com o acordo, mas o Ministro do Mar avisou que a pesca tem de se adequar à sustentabilidade dos stocks.