Portugal continental com 218 ocorrências até às 23

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou à Lusa que 75 das ocorrências foram por quedas de árvore, 57 por quedas de estruturas, 41 por inundações e também 41 por limpezas de vias.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou a maioria das ocorrências, com 53 a ocorrerem na Península de Setúbal.

Já a região Norte teve 75 ocorrências, com 36 na Área Metropolitana do Porto, enquanto a região Centro contou com 43 ocorrência, com Coimbra a registar 25 destas.

A ANEPC referiu ainda que não há registo de feridos.

Em andamento, pelas 23:30 desta terça-feira, estava uma ocorrência na Autoestrada 5 (A5) em Carnaxide, no distrito de Lisboa, devido à queda de placas metálicas que se desprenderam de um edifício com o vento, sendo que uma destas atingiu uma viatura.

De acordo com a mesma fonte, no local estão elementos dos bombeiros, proteção civil e GNR para colocar as chapas em segurança, estando algumas vias da A5 nesta zona condicionadas.

Os 18 distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e de vento, devido aos efeitos da depressão `Irene`, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre estão sob aviso amarelo devido à chuva e vento até às 18:00 de hoje, enquanto em Évora, Faro, Setúbal e Beja o alerta é até às 12:00.

No Porto, Braga e Viana do Castelo o alerta de chuva é até às 18:00, enquanto o de vento termina às 06:00 de hoje.

Em Santarém o alerta de chuva termina às 18:00 e o de vento às 12:00, em Lisboa o aviso amarelo de chuva termina às 12:00 e o de vento às 18:00, e em Aveiro o de chuva termina às 18:00 e o de vento às 21:00, de acordo com o IPMA.