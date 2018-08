Portugal continental e ilhas com risco muito elevado de exposição aos raios UV

Lusa03 Ago, 2018, 07:24 | País

Apenas os grupos Oriental e Ocidental dos Açores têm um risco elevado.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

Para hoje, o IPMA prevê tempo excecionalmente quente, com céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

A previsão aponta para temperaturas máximas acima dos 30º e a ultrapassar os 40º em muitos locais. Os termómetros vão subir até aos 44º em Santarém, 43º em Setúbal, Évora, Beja e Castelo Branco, 42º em Lisboa e Portalegre, 41º em Braga e 40º em Vila Real e Sines. Já as mínimas não vão baixar dos 18º (Leiria).

Nos Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros, mais prováveis na madrugada e manhã, e temperaturas máximas a subirem até aos 27º em Santa Cruz das Flores, e 26º em Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta.

Para a Madeira está previsto céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente pouco nublado a partir da tarde, com os termómetros a subirem até os 26º no Funchal e 27º em Porto Santo.

O IPMA tem 11 distritos em aviso vermelho, o mais grave, até ao início da tarde de domingo, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.