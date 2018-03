Proteção Civil e IPMA contam com um desagravamento do estado do tempo, até às seis da tarde, mas a precipitação, o vento, a queda de neve e a agitação marítima vão continuar um pouco por todo o território.

A situação requer mais cautelas a Norte. Nas Terras Altas as rajadas poderão chegar aos 130 quilómetros por hora.