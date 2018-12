Portugal continental sem seca meteorológica fraca a moderada no final de novembro

Lusa05 Dez, 2018, 09:52 / atualizado em 05 Dez, 2018, 09:53 | País

De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) referido no boletim, disponível hoje no `site` do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a 30 de Novembro terminou a situação de seca meteorológica fraca a moderada que se verificava no final de outubro.

Assim, no final de novembro, 9,8% do território estava na classe normal, 89,6% em chuva fraca e 0,6% em seca moderada.

A 31 de Outubro mantinha-se a situação de seca fraca a moderada em todo o território: 0,1% estava na classe normal, 82,4% na classe de seca fraca e 17,5% na classe de seca moderada.

O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".

Segundo o Boletim Climatológico, o mês de novembro em Portugal continental classificou-se como normal em relação à temperatura do ar e chuvoso quanto à precipitação.

"O valor médio da quantidade de precipitação 177,1 milímetros corresponde a cerca de 162% do valor normal, sendo o quarto Novembro mais chuvoso desde 2000", destaca o IPMA.

O Instituto esclarece que os valores da quantidade de precipitação superiores aos agora registados ocorreram em cerca de 20% dos anos (desde 1931).

O IPMA destaca que durante o mês de novembro ocorreram vários dias com precipitação, nomeadamente de 4 a 11, de 18 a 25 e dia 29.

No dia 11 ocorreu precipitação forte e persistente, em especial nas regiões do Norte e Centro, que deu origem a várias inundações, em particular na região de Lisboa, com valores de precipitação em 24 horas superiores a 60 milímetros.

"De destacar ainda que até dia 11 de Novembro, o total de precipitação ocorrido correspondia já a 92% do valor normal do mês de Novembro e em algumas estações do Norte e Centro já tinha sido ultrapassado o respetivo valor mensal", é referido.

No que diz respeito às temperaturas, o valor médio do ar (11,87 graus Celsius) foi inferior ao normal.

O valor médio da temperatura mínima (7,91 graus) foi igual ao valor normal e o valor médio da temperatura máxima (15,83 graus) foi inferior ao normal.

O IPMA indica ainda que a partir de dia 20 de Novembro, os valores diários da temperatura foram quase sempre inferiores ao normal, em particular os valores da temperatura máxima.