Portugal continua por cumprir recomendações do Grupo de Estados Contra a Corrupção do Conselho da Europa

Num relatório publicado esta terça-feira o grupo regista apenas pequenos progressos quanto à prevenção da corrupção em relação a deputados, juízes e procuradores.O Grupo de Estados Contra a Corrupção do Conselho da Europa afirma que é "globalmente insatisfatório" o cumprimento das recomendações feitas a Portugal.Por isso, vai pedir ao chefe da delegação portuguesa que apresente um relatório sobre os progressos, que forem feitos entretanto, até 30 de junho do próximo ano.A presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade critica a falta de melhorias em Portugal no combate à corrupção.Susana Coroado aponta o dedo às instituições portuguesas.Susana Coroado lamenta que o Parlamento continue a não se envolver no combate à corrupção dos deputados.