Portugal devia fazer "avaliação rigorosa" da mortalidade materna - Diogo Ayres de Campos

"Devíamos ter uma avaliação rigorosa da mortalidade materna que não se ficasse pelos sistemas de informação. Isso implica ter um grupo de pessoas que avalia os casos e que devia ser sediado na Direção Geral da Saúde", disse Diogo Ayres de Campos.

O especialista lembrou que há países europeus que fazem inquéritos confidenciais sobre as mortes maternas e acrescentou: "Porque são estes inquéritos confidenciais mais importantes? Porque, além da avaliação das causas, permitem avaliar se seria ou não evitável aquela morte, de forma confidencial, para que as instituições consigam aprender com isso, para que não volte a acontecer.

Diogo Ayres de Campos, que foi recentemente nomeado para presidir a comissão de acompanhamento de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos, falava na comissão parlamentar de saúde, onde foi ouvido, a pedido do Bloco de Esquerda, sobre os dados da mortalidade materna em Portugal.