Portugal disponível para acolher 500 menores do campo de Moria que ardeu

Em comunicado enviado às redações, o Governo informa que "transmitiu à Comissão Europeia a sua disponibilidade para participar no esforço europeu de solidariedade para o acolhimento de pessoas que se encontravam no campo de refugiados de Moria".





Diz o executivo que esse esforço será realizado dentro do Acordo Bilateral entre os dois países (Portugal e Grécia) para a recolocação de pessoas refugiadas e requerentes de asilo e da "manifestação portuguesa de disponibilidade para acolher um total de 500 menores não acompanhados".

Lê-se no documento que "no âmbito do Acordo Bilateral já assinado entre Portugal e a Grécia, irá proceder-se à agilização da já prevista transferência das primeiras 100 pessoas. Este Acordo Bilateral, que prevê o acolhimento de até 1000 pessoas que se encontram em campos de refugiados na Grécia, obteve luz verde da Comissão Europeia e tem vindo a ser acompanhado pela Organização Internacional para as Migrações".Em relação aos menores não acompanhados, o Governo informa que "ainda em setembro está prevista a chegada de mais 28 pessoas, provenientes de campos de refugiados da Grécia. O primeiro grupo de 25 menores, de um total de 500 que Portugal se mostrou disponível para receber, chegou ao nosso país no passado dia 7 de julho".



Tanto no âmbito do Acordo Bilateral, como na transferência de menores, as autoridades gregas determinam os perfis das pessoas priorizando as que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.