Portugal é 19.º entre 27 da União Europeia em novos casos diários

Portugal apresenta uma média diária de 68 casos, abaixo da média europeia de 102 e bem longe dos países com mais novos casos diários de infeção: Lituânia (512), Eslovénia (425), Estónia (405), Roménia (339) e Letónia (323).

Embora não pertença à União Europeia, o Reino Unido é dos países europeus com mais novos casos diários, com uma média de 493.

A média mundial de novos casos diários na última semana está em 59.

No resto do mundo, entre países com mais de um milhão de habitantes, a República Dominicana está com uma média maior (1.060 novos casos diários), seguida da Sérvia (952), Mongólia (719), Cuba (666) e Israel (618).

Em termos de mortes diárias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes na última semana, Portugal é o 19.º entre os 27 estados-membros, com uma média de 0,6 óbitos.

Bulgária, com uma média de 9,5 óbitos, é o país da União Europeia em pior situação neste indicador, seguindo-se Lituânia (6,37), Roménia (6,18), Letónia (3,37), Croácia (3,33) e Chipre 3,06.

A média europeia deste indicador é 1,3 e a mundial é 1,02.

No resto do mundo, entre os países com mais de um milhão de habitantes, a República Dominicana está com uma média maior (13,8), seguida da Geórgia (9,9), Bósnia e Herzegovina (9,5), Bulgária e Macedónia do Norte (9,1).

A covid-19 provocou pelo menos 4.744.890 mortes em todo o mundo, entre 231,74 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.995 pessoas e foram contabilizados 1.067.175 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.