Portugal é o país europeu mais afetado por incêndios florestais

Foto: Miguel Soares - RTP

À entrada para mais uma época de alto risco, a Antena 1, durante toda a semana, vai andar no terreno a ver o que está a ser feito em termos de prevenção. Quais e quantos os meios de combate e como está a coordenação e estratégia das autoridades.