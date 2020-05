Portugal é o quarto país europeu a pôr de lado a hidroxicloroquina

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos confirmados: são agora 2.290. No entanto a Direção-Geral de Saúde sublinha que a situação está estável mas para entender melhor as cadeias de contágio está ser feito um mapeamento.



Há mais 304 novos casos confirmados, 288 recuperados e mais 13 mortes nas últimas 24 horas, números que mesmo assim continuam no que seria expectável, quatro semanas passadas de desconfinamento.



Esta sexta-feira serão conhecidas as medidas para a terceira fase de desconfinamento. E hoje é entregue aos hospitais uma recomendação do Infarmed para deixarem de administrar hidroxicloroquina em doentes com Covid 19.



Portugal é, assim, o quarto país da Europa a abandonar esta terapêutica, após a OMS ter pedido a suspensão de todos os testes e tratamentos com o medicamento usado para tratar a Malária.



Após a publicação de um estudo na revista científica Lancet que considerou ineficaz o recurso à cloroquina ou aos seus derivados contra a covid-19.



O estudo sublinha ainda que pessoas tratadas com este medicamento enquanto estavam infetadas com o novo coronavírus estavam a morrer a um ritmo mais acelerado e a sofrer de complicações cardíacas.