Portugal é o segundo país europeu com pior rácio de novos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais atingida pela doença, com 225 novos casos, o que corresponde a 77% da situação nacional.



Os números de casos de Covid-19 registados na última semana em Portugal posicionam o país no segundo pior lugar de novas infeções por cada 100 mil habitantes, entre os 10 países europeus com mais contágios.