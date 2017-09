Portugal é parte de nova rota de tráfico de crianças africanas

RTP27 Set, 2017, 13:35 / atualizado em 27 Set, 2017, 13:36 | País

A capital portuguesa está a ser utilizada como uma rota de tráfico de crianças africanas que chegam com documentos falsos, acompanhadas por adultos com documentação legal, segundo fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiros (SEF) citada pelo Diário de Notícias (DN).



Portugal é apenas a “porta de entrada” para o espaço Schengen. O destino final das crianças provenientes da África subsaariana são os países do centro da Europa, como França ou Alemanha, afirmou a fonte da Unidade Anti-Tráfico de Pessoas da Direção Central de Investigação do SEF.



Desde março, a Unidade Anti-Tráfico de Pessoas detetou cinco crianças no aeroporto de Lisboa, trazidas nas condições acima referidas, acompanhadas por cinco adultos que foram detidos. Os menores foram entretanto institucionalizados.



“A localização geográfica de Portugal e o facto de as rotas antigas já estarem identificadas está a levar estas redes criminosas a abrirem novas rotas, onde se inclui Lisboa”, disse a fonte do SEF ao DN.

Documentos falsos



O jornal dá conta de um caso, que teve lugar no passado sábado, de uma menina de dez anos que viajava acompanhada por um homem de 35 que dizia ser seu pai e que foi detido pelo SEF no controlo da fronteira realizado à chegada de um voo proveniente do Dakar, no Senegal. O destino final da criança e do homem era França.



“O detido era residente legal num país da Europa e trazia documentos verdadeiros. Os documentos da criança eram falsificados. Foi o que chamou a atenção do nosso pessoal do aeroporto. Caso contrário, teríamos perdido o rasto a esta criança”, detalhou a mesma fonte.



O facto de os adultos que acompanham as crianças viajarem com documentação legal tem permitido ao SEF seguir o rasto destes intermediários que possuem nacionalidade europeia. Em relação às crianças, adianta nas páginas do Diário de Notícias a fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, “é difícil sabermos quem são, a verdadeira identidade, até porque alguns já não estavam com os pais”.



“Dos cinco casos detetados desde março, só conseguimos estabelecer, num deles, que o menor ia de facto para a Alemanha ter com a mãe, que já era residente legal naquele país. Esse era um caso de imigração ilegal, os outros serão de exploração para fins que ainda não conseguimos precisar”, afirmou.

Cooperação "inexistente"



As organizações policiais internacionais têm estado atentas aos países africanos de expressão francófona e anglófona, principalmente ao Congo, República Centro-Africana e África do Sul por causa das redes de tráfico de seres humanos.



A 24 de julho de 2017, a Europol anunciou a detenção de 107 suspeitos de tráfico de seres humanos que terão afetado 910 vítimas.



Para além da pista principal e inicial – os intermediários que trazem as crianças – as investigações do SEF encontram inúmeros obstáculos. E a cooperação com os países de origem "é inexistente”.