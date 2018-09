Portugal em 10.º lugar no ranking das democracias mundiais

RTP11 Set, 2018, 11:21 | País

O relatório anual Variedades da Democracia (V-Dem), que analisa 201 países, coloca Portugal no 10.º lugar no ranking das democracias mundiais. Portugal desce do 10.º para o 11.º lugar no ranking quando analisados os dados referentes aos índices de democracia eleitoral, componente liberal e índice de igualdade social.



Citado pelo Público, o coordenador do projeto para a Europa do Sul (Andorra, Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha), Tiago Fernandes, afirma que, “Portugal é um dos países em contra tendência, já que a tendência mundial dos últimos 8,10 anos tem sido, não necessariamente de reversão, mas de alguma erosão da democracia, mesmo em democracias estabelecidas. Não só os países que não eram democráticos se tornaram mais autoritários – Rússia, Turquia -, como democracias consolidadas como o Brasil conhecerem deteriorações”.



O top 10 é ocupado pela Noruega, Suécia, Estónia, Suíça, Dinamarca, Costa Rica, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia e Portugal. Os Estados Unidos da América ocupam o 31.º lugar na lista que compara dados de 2007 e 2017.



O relatório intitulado “Democracy for All?” refere que a democracia ainda se encontra de boa saúde no mundo. O documento aborda o estado da democracia mundial e dados sobre a inclusão das mulheres, de grupos sociais minoritários e a exclusão política. O projeto Variedades da Democracia conta com dados sobre os países desde 1789 até 2017.



O centro Variedades da Democracia para a Europa do Sul foi criado em 2016. Em Portugal, o projeto conta com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.