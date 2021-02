Portugal em autoconfinamento. Os constrangimentos na fronteira

Foto: Lusa

É proibido sair do país. Desde domingo que Portugal entrou em autoconfinamento. Só tem autorização para passar quem transporta mercadorias ou quem trabalha do lado espanhol. Mesmo esses cidadãos vão ter de fazer mais quilómetros para atravessar as poucas fronteiras que estão abertas com controlos.