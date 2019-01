Portugal em aviso amarelo devido ao frio

RTP11 Jan, 2019, 09:02 / atualizado em 11 Jan, 2019, 09:02 | País

Bragança e Guarda vão ser os distritos mais frios. Em Bragança os termómetros podem chegar aos quatro graus negativos e na Guarda a previsão é que a temperatura mínima seja de um grau negativo.



Segundo a meteorologista Joana Santos, o país vai continuar “com tempo frio e com um elevado arrefecimento noturno”.



“Para hoje prevemos uma pequena descida das temperaturas. Temos todos os distritos do continente sob aviso amarelo. Este aviso deverá manter-se ao longo do fim-de-semana”, acrescentou.



Alertas da Proteção Civil

Joana Santos explicou que o vento forte associado às temperaturas mais baixas aumenta “o desconforto térmico”.As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para que até dia 17 (quinta-feira) o tempo continue seco, com céu pouco nublado ou limpo, e um enfraquecimento do vento.Em declarações à Lusa, a meteorologista Maria João Frada afirmou que as temperaturas mínimas registadas esta sexta-feira não foram tão baixas como o esperado."Hoje as mínimas relativamente aos dias anteriores não desceram tanto como era expetável. Estava previsto o transporte de uma massa de ar com caraterísticas árticas vindas do interior do continente europeu, mas o que o aconteceu foi que a massa ficou confinada a Espanha, ou seja, não entrou em Portugal continental", disse.Segundo a meteorologista, esta massa é ligeiramente mais quente, mas ainda assim poderá dar temperaturas muito baixas."As temperaturas mais baixas situaram-se no interior norte e centro entre os 4 graus negativos e os 2 graus negativos. No entanto, temos regiões do litoral em que as temperaturas são de zero graus junto a Leiria e em Lisboa de 5,6 graus. No interior do Alentejo com 0 e 1 graus", disse.A Proteção Civil alertou quinta-feira para os riscos das temperaturas baixas esperadas nas próximas horas, desde a formação de gelo ao perigo de intoxicações por causa de lareiras e braseiras sem ventilação adequada.Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Proteção Civil reitera as previsões mais recentes do IPMA, que antecipa temperaturas mínimas entre quatro graus negativos e seis graus e máximas que não deverão ir além dos 18 graus em todo o território continental na sexta-feira.O "desconforto térmico elevado" deverá estender-se até à madrugada de sábado e a Proteção Civil recomenda cuidados especiais com crianças, idosos, doentes crónicos e pessoas sem-abrigo.Recomenda que se ventilem as casas em que haja lareiras ou braseiras, que se desliguem os aparelhos de aquecimento durante as horas de sono e, na estrada, a adoção de condução defensiva com atenção a troços com gelo.Em conjunto com a Direção Geral da Saúde, recomenda ainda que a população se resguarde da exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura, que se usem várias camadas de roupa e se prefira sopas e bebidas quentes para aquecer em vez de álcool, "que proporciona uma falsa sensação de calor".