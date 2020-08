Portugal entre os países com maior redução no número de novos casos de Covid-19

Está mesmo a contrariar a tendência de praticamente todos os países da Europa. A análise do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças indica que a 2 de Agosto, Portugal registava 28,4 casos ativos por cem mil habitantes, um valor que, ainda assim, permanece acima da média europeia, que é de 21,5.