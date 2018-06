Portugal entre os que mais rejeitam pedidos de asilo na Europa

Os números são justificados pelo facto de a maioria dos pedidos serem espontâneos e feitos por migrantes económicos que não são vítimas de perseguição no país de origem e que não podem, por isso, aceder ao Estatuto de Refugiado.



Ainda assim, há a possibilidade de recorrer da decisão, o que foi feito por mais de 400 pessoas, que esperam por uma resposta. Já os que vêm para Portugal ao abrigo de acordos internacionais têm o lugar garantido.



Até 2019, Portugal vai receber mais de mil refugiados da Turquia e do Egito.



A presidente do Conselho Português para os Refugiados não considera Portugal mais restritivo do que outros países da Europa.