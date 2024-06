Portugal entre os seis países com mais mortes nas estradas entre 32 analisados

As estatísticas publicadas hoje pelo Conselho Europeu da Segurança dos Transportes (ETSC) e divulgadas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), indicam que Portugal registou no ano passado 60 mortes nas estradas por milhão de habitantes, ocupando o sexto lugar a partir do fim de uma tabela com 32 países.

Segundo o relatório, a mortalidade mais elevada em 2023 verificou-se na Bulgária e na Roménia, com 82 e 81 mortes na estrada por milhão de habitantes respetivamente, enquanto os países com menor número de mortos são a Noruega e a Suécia.

A ANSR refere que Portugal registou uma subida de 1,5% no número de vítimas mortais em acidentes rodoviários em 2023 face ao ano anterior, ainda que substancialmente inferior à verificada em 2022 face a 2021 (11,1%).

"Considerando o ano de 2019 como referência, em 2023 registou-se uma redução de 4,2% no número de vítimas mortais em Portugal face àquele ano", indica a entidade portuguesa, frisando que o relatório mostra que Portugal apresentou uma redução na mortalidade rodoviária, embora abaixo da média europeia e ainda longe de alcançar as metas da União Europeia.

No ano passado, Portugal registou quase 35.000 acidentes de viação que provocaram 468 mortos e 2.437 feridos graves.

As novas estatísticas do ETSC indicam que em 2023 houve 20.418 vítimas mortais nas estradas da UE, uma diminuição de apenas 1% face a 2022, "valor esse que fica muito aquém da redução anual de 6,1% necessária para atingir o objetivo da UE de reduzir em 50% o número de vítimas mortais até 2030", segundo a ANSR.

Na sequência das eleições europeias da semana passada, o ETSC apela à criação de uma agência de segurança rodoviária da UE, com competências específicas, como a gestão da implantação de veículos automatizados e a realização de investigações de acidentes.

Embora os outros principais modos de transporte na Europa (aéreo, marítimo e ferroviário) disponham de agências da UE específicas responsáveis pela segurança, não existe uma agência desse tipo para o transporte rodoviário.

O ETSC insta igualmente a Comissão Europeia a iniciar os trabalhos sobre uma nova revisão da regulamentação em matéria de segurança dos veículos, a fim de ter em conta a rápida evolução das tecnologias de segurança, e a avançar com reformas das inspeções técnicas periódicas dos veículos, a fim de garantir que estas tecnologias são mantidas ao longo da vida útil dos veículos.

Por ocasião da divulgação do relatório do ETSC foi também anunciado que a Finlândia foi a vencedora do prémio de 2024 do Conselho Europeu da Segurança dos Transportes pelos progressos notáveis em matéria de segurança rodoviária.