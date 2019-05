Portugal envelhecido. Em Vinhais há mais reformados que trabalhadores

É um dos concelhos com maior número de pensionistas: 193 por cento. Em vinhais, há cerca de 1300 pessoas empregadas e mais de 2500 reformados por velhice.



Os números do Instituto de Segurança Social, divulgados pelo Jornal de Notícias retratam o interior do país, mas são mais notórios em pequenos concelhos, como Vinhais.



A principal causa é, na verdade, a falta de emprego. E por isso, a autarquia reclama mais apoios à fixação de jovens.



Em Portugal continental, em 23 por cento dos concelhos vivem mais reformados do que trabalhadores.