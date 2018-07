Portugal envia meios para ajudar a combater incêndios na Suécia

Partiram esta manhã do centro de meios aéreos de Vila Real e, quase à mesma hora, no aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa, os oito elementos da Autoridade Nacional de Protecção Civil e 700 kg de equipamento entravam num avião da Força Aérea portuguesa com o mesmo destino.



O momento - que assinalou o envio do apoio português para combater os fogos florestais na Suécia foi acompanahdo pelos ministros da Administração Interna e da Defesa.



Na Suécia, estavam hoje activos, ao inicio do dia, 21 fogos. E os reforços chegam de toda a Europa: a população aplaudiu a chegada da ajuda da Polónia, depois de Itália, França, Alemanha, Lituânia e Áustria terem disponibilizado meios.



O pedido de ajuda internacional foi lançado na passada semana pelo Governo sueco, quando o pais enfrentava 60 incêndios.



Autoridades suecas adiantam que o risco de propagação actual vai atingir níveis extremos ainda esta semana, já que o calor e o tempo seco continuam. E há quatro incêndios críticos para combater.



A ameaça estende-se agora na zona sul e na área oeste da capital, Estocolmo.



A agência sueca de florestas estima que 25 mil hectares estão a arder ou já arderam, representando prejuízos no valor de 100 milhões de euros.