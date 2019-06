Portugal escapa ao calor que vai afetar parte da Europa

Foto: Reuters

A meteorologista Ilda Novo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, confirma que Portugal vai escapar à onda de calor, e tudo por causa de um vento que vai passar sobre o Oceano Atlântico e que vai ter um efeito de arrefecimento.



O IPMA prevê chuva até amanhã, depois, na quinta-feira, está prevista uma subida das temperaturas, já mais próximas do que é habitual no verão.





Em França, já se prepara o efeito das ondas de calor.