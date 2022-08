Portugal expõe oferta turística em feira de Pequim

O stand português está instalado no Centro Comercial Liu Gong Hui, situado no oeste de Pequim, na antiga siderurgia Shougang, que foi convertida num espaço de lazer e comércio.

Portugal traz também a Pequim peças de arte luso-chinesas, incluindo pinturas a óleo e porcelanas, nascidas do intercâmbio entre os dois países, de acordo com um comunicado da ACTEP - Associação de Turismo Chinês em Portugal, enviado à agência Lusa.

O evento decorre apesar de a China manter as suas fronteiras praticamente encerradas, no âmbito da política de zero casos de covid-19.

"Esta promoção é muito importante para retomar o grande fluxo do turismo chinês para Portugal, logo que existam condições de viagem, bem como para o desenvolvimento do comércio entre os dois países", observou o presidente da ACTEP, Yong Liang, na mesma nota.

A China era o maior emissor mundial de turistas, com 155 milhões de chineses a viajar além-fronteiras, em 2019, num fluxo interrompido pela pandemia do novo coronavírus.