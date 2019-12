Portugal falha metas de reciclagem de resíduos elétricos e eletrónicos

Um incumprimento que vai obrigar as empresas responsáveis pela reciclagem destes produtos a pagar uma compensação ao Estado português.



O diagnóstico, como conta a jornalista Rita Soares, é feito pela associação ambientalista ZERO.



A ZERO prepara-se para apresentar uma nova queixa à Comissão Europeia, depois de já ter denunciado as falhas na recolha e reciclagem de resíduos elétricos e eletrónicos há dois anos.



A associação ambientalista diz que as entidades responsáveis pela recolha vão ter de pagar quase 700 mil euros ao Estado pelas falhas nas metas europeias.