Portugal foi o primeiro país a sequenciar o genoma do vírus monkeypox

Foto: Julia Koblitz - Unsplash

A sequenciação foi feita por especialistas do Núcleo de Genómica e Bioinformática do Instituto Ricardo Jorge. Este avanço poderá ser fundamental para compreender a origem do surto e as causas da rápida disseminação da varíola dos macacos em vários países.