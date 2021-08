Portugal já acolheu 61 refugiados afegãos

Um primeiro grupo de 18 aterrou no aeroporto durante a madrugada num voo fretado.



O segundo chegou já durante a manhã, num avião C295 da Força Aérea.



Juntam-se aos outros 24 cidadãos afegãos que colaboraram com as forças portuguesas que nos últimos anos estiveram em missão no Afeganistão.