"Portugal já perdeu 60 anos na prevenção aos incêndios", diz Jaime Marta Soares

Foto: Reuters

Jaime Marta Soares, em conversa com o jornalista da Antena 1, Mario rui Cardoso, explica que vai para 50 anos as conversas que visam resolver ou minimizar os problemas que os bombeiros encontram no dia-a-dia e sente que Portugal já perdeu 60 anos na prevenção aos incêndios.



“Tive ao longo da minha vida conversas com os ministros. À cerca de seis ou sete anos, um ministro da Agricultura que me dizia, que já tínhamos perdido trinta anos na prevenção. E eu respondi: Não forma 30, foram 60. Trinta em que não fizemos nada e trinta para fazer alguma coisa”, refere Marta Soares.



Domingos Xavier Viegas, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, especializado em incêndios, também convidado para esta entrevista, afirma que os trabalhos de prevenção aos incêndios são feitos ao longo do ano, mas admite que existem alguns pontos, por exemplo a nível estrutural que ainda não foram executados.



Xavier Viegas, contudo, refere que a grande batalha passa pelas pessoas. Pela sensibilização das populações e envolvimento destas na prevenção dos incêndios.



Com a entrada nesta fase vão ser mobilizados até 30 de junho mais de 1.500 equipas, cerca de 6.600 homens, 1500 viaturas e mais de 30 aviões e helicópteros. Também a Guarda Nacional Republicana terá a cargo cerca de 70 postos de vigia.